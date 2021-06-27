شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات: انطلاق تركيب لوحات أرقام مراكز الانتخاب فى ربوع ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت مكاتب الإدارة الانتخابية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا خلال اليومين الماضيين عملية تركيب اللوحات الخاصة بأرقام مراكز الانتخاب على واجهات المدارس التي تم تخصيصها لإجراء عملية الاقتراع بها، وذلك بكافة ربوع ليبيا استعداداً لفتح سجل الناخبين خلال الأيام القادمة.

وقالت مفوضية الانتخابات الليبية في ليبيا عبر بيان له، إن عملية تركيب اللوحات في مكاتب الإدارة الانتخابية بكل من زليتن وطبرق واجدابيا ومصراتة وترهونة- مسلاتة قد انتهت، وشملت أيضا تركيب لوحات إرشادية للمراكز المهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة والمراكز التي سيتم التسجيل بها لأجل استخراج بطاقة الناخب.

ونوهت مفوضية الانتخابات الليبية إلى كافة المواطنين إنه سيتم نشر أسماء وأرقام مراكز الانتخاب على صفحات "فيسبوك" الخاصة بمكاتب الإدارة الانتخابية في نطاق مدنهم للتعرف على أسماء المراكز الجديدة.

وتتمسك المكونات السياسية والحزبية في ليبيا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد 24 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تضع اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبى خلال اجتماعاتها في سويسرا القاعدة الدستورية للانتخابات.

وتنظم الأمم المتحدة غدا /الاثنين/ ولمدة 4 أيام الاجتماع المباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وذكرت المنظمة الدولية -في بيان اليوم - أن الاجتماع يمثل فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تعزيز تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن المقترحات حول تسهيل إجراء الانتخابات ستركز وبشكل خاص على القاعدة الدستورية للانتخابات، لافتة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع يأتي بعد اجتماع جرى في تونس للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار بناء على طلب بعض أعضاء الملتقى، حيث تم بحث سبل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وذلك للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه خلال اجتماع الملتقى.