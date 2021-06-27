شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد للعاهل الأردنى أهمية تعزيز التعاون الثلاثى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأحد، خلال جلسة محادثات مع الملك عبدالله الثاني، أهمية تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر.

وحسب وكالة الأنباء العراقية ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث جرت مراسم الاستقبال".

وأضاف أنه "خلال جلسة مباحثات ثنائية، رحب الرئيس برهم صالح بالملك عبدالله"، مشيداً " بدور المملكة الداعم للعراق"، منوها إلى "عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، وهي روابط جغرافية واجتماعية وثيقة".

وأكد الرئيس صالح، خلال اللقاء الثنائي، "ضرورة العمل المشترك من أجل تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات التي تهمّ البلدين وتضمن مصالح الشعبين".

وأضاف أن "العراق يتطلع إلى التعاون والتنسيق المشتركين من أجل تخفيف التوترات في المنطقة"، إذ أكد الجانبان الرئيس صالح والملك عبد الله، أهمية التنسيق الثلاثي من أجل حلحلة الأزمات وتخفيف التوترات التي تشهدها المنطقة، والانطلاق نحو آفاق الحل السياسي عبر التلاقي والحوار.

وتابع البيان، "كما تناول اللقاء التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر، وتعزيزه عبر التواصل الجغرافي من أجل تحقيق تكاملات اقتصادية وتجارية عبر دعم الاستثمار والمدن الصناعية المشتركة والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ونقل النفط ومشاريع البنى التحتية، بما يعود بالمنفعة لشعوب البلدان الثلاثة، وينطلق نحو آفاق أرحب بخدمة كل المنطقة من خلال تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي، إلى جانب التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، وتداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وأزمة التغيُّر المناخي وحماية البيئة التي تعد خطراً مشتركاً يهدد الجميع".