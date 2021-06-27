شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على هذه المناطق حتى نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية اعتباراً من يوم غدًا الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري.
كما توقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين ٤٨-٥٠ °م، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية لمنطقتي الرياض والحدود الشمالية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).
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