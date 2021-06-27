شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حي السامر بجدة (فيديو ) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ‏أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة قام بالتفحيط داخل حي السامر بجدة. وأوضحت الإدارة أنه قد تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. وكان أحد المواطنين وثق مقطع فيديو يرصد أحد قائدي المركبات أثناء ممارسة التفحيط داخل حي السامر، داعياً المرور بسرعة القبض عليه.

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