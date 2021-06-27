باستخدام مركبات نباتية مُستخلصة من أراضي المملكة.. استشاري يتوصل لعلاج واعد لسرطان الثدي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نجح استشاري سعودي، في التوصل إلى علاج واعد لمرض “سرطان الثدي” باستخدام منتجات طبيعية ومركبات نباتية مُستخلصة من أراضي المملكة.
وأوضح الاستشاري بالتشخيص الجزيئي بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور هاني الحضرمي، أن البحث العلمي استغرق 3 سنوات حتى التوصل إلى نتيجة، مبيناً أن البحث مر بمرحلتين ويتبقى له التجارب الحيوانية والسريرية.
وأكد “الحضرمي” في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن العلاج الجديد صاحبه نتائج فعالة في مقدمتها قدرته على إيقاف انقسام الخلايا السرطانية، ومن ثم القضاء على المرض.
وأشار إلى أن اهتمامه بإيجاد علاج لهذا المرض كان بسبب احتلاله المركز الثاني في أكثر الأمراض السرطانية المُسببة لوفاة النساء.
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