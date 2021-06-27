إطلاق 12 حيوانا من أصغر الخنازير بالعالم للطبيعة في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلق 12 حيوانا من أصغر الخنازير بالعالم، في الطبيعة شمال شرق الهند كجزء من برنامج حماية لزيادة أعداد هذا النوع من الحيوانات.



وتعيش الخنازير القزمية، واسمها العلمي "بوركولا سالفانيا"، في الأراضي العشبية الرطبة، وقد كانت موجودة على طول السهول عند سفوح جبال الهيمالايا في الهند ونيبال وبوتان.

يقول دعاة الحفاظ على البيئة، إن عدد هذه الحيوانات انخفض في ستينيات القرن العشرين، ما أثار مخاوف من انقراضها إلى أن عُثر عليها مجددا في ولاية آسام شمال شرق الهند في عام 1971.

وحتى 1993، كانت هذه الحيوانات موجودة فقط في جيوب قليلة من حديقة ماناس الوطنية في ولاية آسام الهندية المتاخمة لبوتان.

وقد وضع برنامج حماية الخنازير القزمية الذي شاركت فيه منظمات كثيرة بعضها يتبع لحكومات محلية ووطنية، مخططا لتربية هذه الحيوانات في الأسر مع 6 خنازير في العام 1996 لمحاولة رفع أعدادها.

وقال الباحث الميداني في البرنامج دريتيمان داس لوكالة الأنباء الفرنسية في موقع الإطلاق في حديقة ماناس الوطنية، السبت: "هذه المرة نطلق 12 حيوانا من الخنازير القزمية هي 7 ذكور و5 إناث".

وكانت أُطلقت 8 من هذه الخنازير في ماناس، الثلاثاء، و4 أخرى، السبت، بعدما أطلقت 14 منها في العام الماضي.

ويهتم البرنامج بحوالى 70 خنزيرا في الأسر كما يربي مزيدا من هذه الحيوانات تمهيدا لإطلاقها.

ومع الحيوانات التي أطلقت في الأيام الماضية، يرتفع عدد الخنازير التي أعادها البرنامج إلى البرية إلى 142.

وتشير تقديرات خبراء الحفظ إلى أن عدد هذه الحيوانات في الطبيعة يقل عن 250.

وأضاف داس "في السنوات الأربع المقبلة، نهدف إلى إطلاق 60 خنزيرا... حتى تتمكن من بناء مجموعاتها الخاصة في الطبيعة".