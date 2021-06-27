مصر: شركة فرنسية تقوم بتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لمدة 15 عاما

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الوزارة، جاء ذلك خلال حضور وزير النقل المصري، كامل الوزير، فعاليات البدء الرسمى لتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وجاء في البيان أن "ذلك يأتي في ضوء الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها وزارة النقل بتوجيهات من الرئيس المصريعبد الفتاح السيسي بالتوسع في التعاون مع مشغلين دوليين لدعم نظم الإدارة والتشغيل والصيانة بهدف تبادل الخبرات وزيادة التنافسية لصالح المواطن المصري ولتخفيف العبء عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق بعد أن أخذت على عاتقها إدارة وتشغيل خطوط المترو الثلاثة منذ افتتاحها بمستوى إدارة متميز".

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وأشار البيان إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التعاون طويل المدى هو تقديم خدمة متميزة لجمهور ركاب مترو الأنفاق ونقل الخبرات الأجنبية فى مجال الإدارة والتشغيل والصيانة وتحقيق الاستغلال الأمثل لتحقيق أعلى الإيرادت وانتقاء وتدريب وتأهيل أفضل العناصر البشرية في مجالات النقل السككي المختلفة خاصة في ضوء التوسع التي تقوم به حاليا وزارة النقل بتنفيذ العديد من مشروعات الجر الكهربائي المختلفة مثل (مترو الأنفاق – مونوريل – قطار كهربائي – قطار سريع).

وأوضح البيان أن الشركة الفرنسية متخصصة في إدارة وتشغيل مترو الأنفاق وتعمل في 13 دولة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأسيا، من خلال أكثر من 100 شركة علاوة على خبرتها الطويلة كمشغل لشبكة النقل في العاصمة باريس والتى تصل إلي 120 عاماً، وتصدرها المرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال، ولذلك تم التعاقد معها فى سبتمبر/أيلول 2020 لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلي منصور)‏ ولمدة 15 عاما.

ومن جانبه أكد الوزير أنه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية احتفظت وزارة النقل بحقها فىتحديد سعر التذكرة وألا يكون للشركة الفرنسية الحق فى تغييره حيث تعتبر خطوط المترو مشروعات خدمية تدعم الدولة من خلالها عدد كبير من طوائف المجتمع (ذوى الاحتياجات الخاصة – الطلبة – كبار السن ..).

كما كشف أن وزارة النقل تقوم حاليا بالتواصل مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة بالتعاون مع الشركات المحلية لإدارة وتشغيل ورش وقطارات شبكة خطوط السكك الحديدية بهدف تحسين مستويات الخدمة ورفع مستويات السلامة بخطوط الشبكة.