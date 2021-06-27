‏7 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم

دبي - محمود عبدالرازق - وتجاوزت درجات الحرارة في عدد من المدن العربية، بحسب موقع "إلدورادو ويذر" العالمي المعني برصد درجات الحرارة حول العالم، أكثر من 50 درجة مئوية.
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وجاءت تلك القائمة على النحو التالي:
1. مدينة الجهراء الكويتية: 50.2 درجة مئوية
2. مدينة النواصيب الكويتية: 50 درجة مئوية
3. مدينة مطربة الكويتية: 49.4 درجة مئوية
4. مطار البصرة الدولي العراقي: 49.3 درجة مئوية
5. مدينة العمارة العراقية: 49.2 درجة مئوية
6. مدينة الصليبة الكويتية: 49.1 درجة مئوية
7. مدينة العبدلي الكويتية: 49.1 درجة مئوية
وبالنسبة لباقي قائمة المدن الأكثر في درجات الحرارة ظهرت مدن إيرانية بجانب مدن عربية أيضا.
وجاء باقي القائمة على النحو التالي:
8. مدينة عبادان الإيرانية: 49 درجة مئوية
9. مدينة الأهواز الإيرانية: 48.8 درجة مئوية
10. مطار الكويت الدولي: 48.8 درجة مئوية
11. مدينة البصرة-الحسين الكويتية: 48.6 درجة مئوية
12. العاصمة الكويت: 48.6 درجة مئوية
13. مدينة الصابرية الكويتية: 48.6 درجة مئوية
14. مدينة الغربي العراقية: 48.4 درجة مئوية
15. مدينة الفاو العراقية: 48.4 درجة مئوية