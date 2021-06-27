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‏7 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم

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دبي - محمود عبدالرازق - وتجاوزت درجات الحرارة في عدد من المدن العربية، بحسب موقع ‏‏"إلدورادو ويذر" العالمي المعني برصد درجات الحرارة حول العالم، ‏أكثر من 50 درجة مئوية.‏

© Sputnik . Iliya Pitalev

وأظهرت قائمة أعلى 7 درجات حرارة في العالم، تصدر 7 مدن ‏عربية القائمة.‏

وجاءت تلك القائمة على النحو التالي:

‏1.‏ مدينة الجهراء الكويتية: 50.2 درجة مئوية

‏2.‏ مدينة النواصيب الكويتية: 50 درجة مئوية

‏3.‏ مدينة مطربة الكويتية: 49.4 درجة مئوية

‏4.‏ مطار البصرة الدولي العراقي: 49.3 درجة مئوية

‏5.‏ مدينة العمارة العراقية: 49.2 درجة مئوية

‏6.‏ مدينة الصليبة الكويتية: 49.1 درجة مئوية

‏7.‏ مدينة العبدلي الكويتية: 49.1 درجة مئوية

وبالنسبة لباقي قائمة المدن الأكثر في درجات الحرارة ظهرت مدن ‏إيرانية بجانب مدن عربية أيضا.

‏وجاء باقي القائمة على النحو التالي:

‏8.‏ مدينة عبادان الإيرانية: 49 درجة مئوية

‏9.‏ مدينة الأهواز الإيرانية: 48.8 درجة مئوية

‏10.‏ مطار الكويت الدولي: 48.8 درجة مئوية

‏11.‏ مدينة البصرة-الحسين الكويتية: 48.6 درجة مئوية

‏12.‏ العاصمة الكويت: 48.6 درجة مئوية

‏13.‏ مدينة الصابرية الكويتية: 48.6 درجة مئوية

‏14.‏ مدينة الغربي العراقية: 48.4 درجة مئوية

‏15.‏ مدينة الفاو العراقية: 48.4 درجة مئوية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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