شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يصل بغداد لحضور القمة الثلاثية ومقاتلات عراقية ترافقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، إلى القصر الحكومى فى بغداد الأحد، لترأس الوفد الأردنى المشارك فى أعمال القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة، حيث كان فى استقباله رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي.

ولدى وصوله مطار بغداد الدولى، كان فى استقباله الرئيس العراقى برهم صالح، وعدد من كبار المسؤولين العراقيين والسفير الأردنى فى بغداد وأركان السفارة.

وجرت للعاهل الأردنى مراسم استقبال رسمية، حيث حيّته ثلة من حرس الشرف، فيما عزفت الموسيقى السلامين الملكى الأردنى والوطنى العراقي.

ورافقت طائرة الملك عبد الله الثانى لدى دخولها الأجواء العراقية طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو العراقى، ترحيبا به.

وأكد الرئيس العراقى خلال جلسة محادثات مع الملك، "أهمية تعزيز التعاون الثلاثى المشترك بين العراق والأردن ومصر عبر التواصل الجغرافى وتحقيق تكاملات اقتصادية وتجارية عبر دعم الاستثمار والمدن الصناعية المشتركة والتعاون فى مجال الطاقة والربط الكهربائى، بما يعود بالمنفعة لشعوب البلدان الثلاثة".

ورحّب صالح بالملك عبد الله الثانى، مشيدًا بدور الأردن الداعم للعراق، ولافتا النظر إلى عمق العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، وهى روابط جغرافية واجتماعية وثيقة.

وأكّد الرئيس العراقى ضرورة العمل المشترك من أجل تطوير هذه العلاقات فى مختلف المجالات التى تهمّ البلدين وتضمن مصالح الشعبين.

وتناول اللقاء التعاون الثلاثى المشترك بين العراق والأردن ومصر، وتعزيزه عبر التواصل الجغرافى من أجل تحقيق تكاملات اقتصادية وتجارية عبر دعم الاستثمار والمدن الصناعية المشتركة والتعاون فى مجال الطاقة والربط الكهربائى، ونقل النفط ومشاريع البنى التحتية، بما يعود بالمنفعة لشعوب البلدان الثلاثة، وينطلق نحو آفاق أرحب بخدمة كل المنطقة من خلال تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادى، إلى جانب التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، وتداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وأزمة التغير المناخى وحماية البيئة التى تعتبر خطرا مشتركًا يهدد الجميع.

وأكّد صالح أن العراق يتطلع إلى التعاون والتنسيق المشترك من أجل تخفيف التوترات فى المنطقة، حيث أكد والملك عبد الله أهمية التنسيق الثلاثى من أجل حلحلة الأزمات وتخفيف التوترات التى تشهدها المنطقة، وخصوصا الأزمات القائمة فى سوريا واليمن وليبيا والانطلاق نحو آفاق الحل السياسى عبر التلاقى والحوار.

وتستضيف بغداد، القمة بمشاركة الرئيس السيسى والعاهل الأردنى ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، لتعميق التعاون والتكامل الاستراتيجى بين البلدان الثلاثة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد، إلى بغداد، وكان فى استقباله بمطار بغداد الدولى، رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح.