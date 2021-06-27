شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية: نعمل على اتخاذ إجراءات لضبط عمليات التهريب فى الموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت زينة عكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الحكومة اللبنانية تعمل على اتخاذ إجراءات من شأنها ضبط عمليات التهريب في الموانئ اللبنانية.

وأعربت عكر عن استنكارها الشديد لما يقوم به بعض المجرمين من عملياتِ لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة العربية السعودية من لبنان، وآخرها محاولة تهريب حوالي 14 مليون قرص مخدر من "الكبتاجون" مخفية داخل شحنة ألواح حديدية.

وأشارت إلى أن جهوداً كبيرة تبذل من قبل كافة الأجهزة الأمنية في لبنان من أجل وقف التهريب، وقد تم ضبط عدد كبير من الشحنات التي كان يتم تجهيزها للتهريب إلى المملكة العربية السعودية مؤخرا، مؤكدة أن الحكومة اللبنانية تعمل أيضاً على إجراءات من شأنها ضبط التهريب في الموانئ.

وأكدت عكر أن التهريب يشكل خطراً على المجتمع ومن شأنه الإساءة إلى العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرةً إلى أن التنسيق بين الأجهزة المعنية في البلدين سيحد من جريمة التهريب ويقضي عليه.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت قبل نحو شهرين منع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة في تهريب المخدرات، وذلك لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

وشهد لبنان العديد من الاجتماعات خلال الأسابيع الماضية لبحث سبل تجهيز مواني لبنان بالأجهزة اللازمة لضبط عمليات التهريب واستعادة القدرة على التصدير للسعودية والخليج مرة أخرى.