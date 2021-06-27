شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية العراقية تغلق باب الترشح للانتخابات المقبلة نهائيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلقت مفوضية الانتخابات العراقية ، اليوم الأحد، باب الترشح للانتخابات المقبلة نهائيا، مشيرة إلى أن إعلان النتائج الأولية وانتهاء عملية الاقتراع يفصل بينهما 24 ساعة فقط.
وذكرت المفوضية ،في بيان ، أنه "مع مصادقة مجلس المفوضين على الأعداد النهائية لمراكز الاقتراع العام البالغ عددها (8273) مركزا، ومحطات الاقتراع العام البالغ عددها 55 ألفا و41 محطة، مبينة أن سجل الناخبين العام يضم 24 مليونا و29 ألفا و927 ناخبا من ضمنهم المواليد الجدد (2001/ 2002 /2003) والبالغ عددهم 988 ألفا و435 ناخبا.
وأضافت أن المفوضية شكلت لجنة في وقت سابق برئاسة عضو مجلس المفوضين وعدد من الموظفين المختصين قامت بزيارة مخيمات النازحين لحصر أعدادهم في المخيمات لغرض تسجيلهم بايومتريا وقد بلغ عدد المسجلين 120 ألفا و126 ناخبًا نازحا.
وأوضحت المفوضية أن مجلس المفوضين قرر بالإجماع على أن يكون موعد إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة لعملية الاقتراع (العام والخاص) وبعد الانتهاء من عمليات الفرز والعد الإلكتروني واليدوي للمحطات التي سيتم اختيارها من كل مركز اقتراع، وفي حال وجود اختلاف في نتائج الفرز والعد اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنسبة 5% يرجع إلى الفرز والعد اليدوي لجميع محطّات مركز الاقتراع".