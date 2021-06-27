المفوضية العراقية تغلق باب الترشح للانتخابات المقبلة نهائيا

القاهرة - سامية سيد - أغلقت مفوضية الانتخابات العراقية ، اليوم الأحد، باب الترشح للانتخابات المقبلة نهائيا، مشيرة إلى أن إعلان النتائج الأولية وانتهاء عملية الاقتراع يفصل بينهما 24 ساعة فقط.

وذكرت المفوضية ،في بيان ، أنه "مع مصادقة مجلس المفوضين على الأعداد النهائية لمراكز الاقتراع العام البالغ عددها (8273) مركزا، ومحطات الاقتراع العام البالغ عددها 55 ألفا و41 محطة، مبينة أن سجل الناخبين العام يضم 24 مليونا و29 ألفا و927 ناخبا من ضمنهم المواليد الجدد (2001/ 2002 /2003) والبالغ عددهم 988 ألفا و435 ناخبا.

وأضافت أن المفوضية شكلت لجنة في وقت سابق برئاسة عضو مجلس المفوضين وعدد من الموظفين المختصين قامت بزيارة مخيمات النازحين لحصر أعدادهم في المخيمات لغرض تسجيلهم بايومتريا وقد بلغ عدد المسجلين 120 ألفا و126 ناخبًا نازحا.

وأوضحت المفوضية أن مجلس المفوضين قرر بالإجماع على أن يكون موعد إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة لعملية الاقتراع (العام والخاص) وبعد الانتهاء من عمليات الفرز والعد الإلكتروني واليدوي للمحطات التي سيتم اختيارها من كل مركز اقتراع، وفي حال وجود اختلاف في نتائج الفرز والعد اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنسبة 5% يرجع إلى الفرز والعد اليدوي لجميع محطّات مركز الاقتراع".