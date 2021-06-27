لقاح فيروس كورونا شرط دخول المراكز التجارية في الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت السلطات الكويتية، الأحد، تنفيذ قرار منع غير المطعمين ضد كورونا من دخول التجمعات والمراكز التجارية في أنحاء البلاد.



وذكرت جريدة "القبس" الكويتية، أن وزارة الداخلية الكويتية اعتمدت توزيع 500 ضابط وفرد أمن على التجمعات والمراكز التجارية في مختلف أنحاء البلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وأكد اللواء فراج الزغبي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام، أن توزيع هذه القوة من أفراد الأمن سيشمل تخصيص 300 منهم لـ10 مراكز كبرى بالكويت، إضافة إلى 200 سيقومون بالتجول على التجمعات الصغيرة لمتابعة تنفيذ القرار.

وفيما دعا المسؤول الكويتي مواطنيه والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الحكومية، فقد حذر من أن قوات الأمن لن تتهاون في تطبيق القرار.

بدأت السلطات الكويتية، الأحد، تنفيذ قرار منع غير المطعمين ضد كورونا من دخول التجمعات والمراكز التجارية في أنحاء البلاد.

وذكرت جريدة "القبس" الكويتية، أن وزارة الداخلية الكويتية اعتمدت توزيع 500 ضابط وفرد أمن على التجمعات والمراكز التجارية في مختلف أنحاء البلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وأكد اللواء فراج الزغبي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام، أن توزيع هذه القوة من أفراد الأمن سيشمل تخصيص 300 منهم لـ10 مراكز كبرى بالكويت، إضافة إلى 200 سيقومون بالتجول على التجمعات الصغيرة لمتابعة تنفيذ القرار.

وفيما دعا المسؤول الكويتي مواطنيه والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الحكومية، فقد حذر من أن قوات الأمن لن تتهاون في تطبيق القرار.

وأكد الزغبي أن تطبيق القانون سيكون كذلك على إدارة التجمعات في حال تم رصد تهاون من قبلها، لافتا إلى وجود تنسيق كامل مع مؤسسات أخرى في الدولة لمتابعة تطبيق القرار، مثل بلدية الكويت ووزارة التجارة.

أن تطبيق القانون سيكون كذلك على إدارة التجمعات في حال تم رصد تهاون من قبلها، لافتا إلى وجود تنسيق كامل مع مؤسسات أخرى في الدولة لمتابعة تطبيق القرار، مثل بلدية الكويت ووزارة التجارة.