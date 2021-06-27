شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح لاختيار ملابس الصيف لأطفالك.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قد يكون من الصعب تحديد نوعية أزياء الأطفال خلال موسم الصيف، ولكن مع اتباع بعض النصائح الموثوقة يمكنك اختيار أزياء أنيقة وعملية وعصرية.



الملابس ذات الأقمشة القطنية

تعتبر الملابس ذات الأقمشة القطنية أكثر قدرة على امتصاص العرق من الملابس، التي تدخل في أقمشتها الألياف الاصطناعية.

ويعتبر القميص القطني عنصرا أساسيا في خزانة ملابس طفلك، كما أن السراويل القصيرة لا تحتاج إلى تفكير عندما يتعلق الأمر بأزياء الطقس الحار.

وستكون خيارات السراويل الأكثر تنوعا شورتات الجينز أو الكتان؛ لأنها مريحة للغاية وستظل دائما على قائمة الضروريات الصيفية.

الألوان الفاتحة

اختاري الألوان الفاتحة والفساتين البيضاء والقمصان ذات الأزرار، التي تعكس أشعة الشمس بدلا من امتصاصها.

وتبدو العديد من درجات اللون الأزرق المختلفة جيدة أيضا على الأطفال وتتوافق مع ألوان الباستيل.

ولا تترددي في الجمع بين الجينز الأزرق مع قميص قطني أزرق فاتح أو تي شيرت أزرق أو كنزة بولو بيضاء.

الملابس الفضفاضة

الملابس الفضفاضة هي أفضل رهان لك للاستمتاع بجو مريح في الصيف.. اختاري السراويل القصيرة واسعة الساق والقمصان الفضفاضة والبلوزات والفساتين الأكبر حجما مع توفير مساحة للحركة.

الملابس ذات الأكمام الطويلة

في الأماكن الخارجية، يمكن أن تساعد الملابس ذات الأكمام الطويلة أطفالك الصغار على الاستمتاع بجو بارد وذلك عبر حماية بشرتهم من أشعة الشمس المباشرة، ويمكن ارتداؤها مع تي شيرت قطني لتوفير أقصى درجات الراحة مع إطلالة جذابة وأنيقة.

الألوان الزاهية

اختاري الألوان الزاهية مثل الأميرات لابنتك, كما اختاري بلوزات ناعمة من درجات هذه الألوان بوزن خفيف، والتي تسمح بمرور الهواء إلى الداخل عند المشاركة في الأنشطة الداخلية والخارجية.

فساتين الصيف المريحة

يشكّل فستان الصيف المريح خيارا سهلا للأيام، التي لا تعرفين فيها ماذا ترتدين.

والصيف هو الوقت المثالي لإخراج الفساتين الخاصة بك مع الصنادل لإطلالة "بوهو" الصيفية.

الأحذية الرياضية

بينما تمنحين أطفالك بعض الهواء النقي، فكري أيضا في أقدامهم، تبدو الأحذية الرياضية رائعة عند تنسيقها مع السراويل القصيرة والقمصان إضافة إلى أنها جذابة جدا.