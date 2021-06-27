تعرف على أول شاشة ألعاب في العالم مصممة لإكس بوكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة فيليبس عن إطلاق أول شاشة ألعاب في العالم مصممة لأجهزة مايكروسوفت إكس بوكس "Designed for Xbox".



وأوضحت الشركة الهولندية أن شاشة الألعاب Momentum 559M1RYV الجديدة تأتي بلوحة VA قياس 55 بوصة وتزخر بالعديد من التقنيات المتطورة.

وتروج فيليبس لشاشة الألعاب Momentum 559M1RYV من خلال معدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز، ولكن من الأفضل ضبط القيمة على 120 هرتز، لأنه يعتبر الحد الأقصى عند توصيل أجهزة الألعاب مايكروسوفت إكس بوكس Series X.

وتعمل شاشة فيليبس Momentum 559M1RYV بنسبة تباين 4000:1 ودرجة سطوع 750 نيت، ولكن يبلغ الحد الأقصى لدرجة السطوع 1200 نيت، وتمتاز شاشة الألعاب الجديدة بدعم معيار VESA DisplayHDR 1000 .

تؤكد الشركة الهولندية على دعم أوقات استجابة سريعة للغاية مع دعم تقنية HDMI VRR لمنع تشويش الصورة مع معدل الإطارات المنخفض.

وتزخر شاشة فيليبس Momentum 559M1RYV الجديدة بسماعة ساوند بار مدمجة من شركة "باورز آند ويلكينز" البريطانية بقدرة خرج تبلغ 40 وات، وتعمل تقنية Ambiglow على إضاءة الحائط خلف الشاشة بألوان تتناسب مع اللعبة المشغلة على الشاشة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على 3 منافذ HDMI 2.1 لتوصيل أجهزة الألعاب مايكروسوفت إكس بوكس Series X أو سوني بلاي ستيشن 5، بالإضافة إلى توافر منفذ USB-C، والذي يتيح إمكانية شحن أجهزة اللاب توب بقدرة 65 وات.

وأعلنت فيليبس عن طرح شاشتها Momentum 559M1RYV الجديدة في الأسواق العالمية بدءا شهر أغسطس/آب القادم بتكلفة تبلغ 1419 يورو.