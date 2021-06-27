وزير الداخلية اللبناني يشيد بالتنسيق الأمني المشترك مع السعودية لضبط الكبتاغون

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية تصريحات وزير الداخلية اللبناني الذي أثنى بـ"المتابعة الجادة والحرفية العالية والتعاون المميز بين القوى الأمنية اللبنانية والسعودية التي أدت إلى كشف العملية بعد تنسيق أمني استباقي عالٍ".

كما فهمي وجه تحية إلى ضباط ورتباء وعناصر قوى الأمن الداخلي "الذين يجهدون في السهر لمكافحة هذه الآفة حماية وتحصيناً للأمن المجتمعي للبنان وللدول الشقيقة والصديقة".

​ونجحت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، في إحباط محاولة تهريب 14 مليون قرص مخدر قادمة من لبنان.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أن هيئة مكافحة المخدرات تمكنت من إحباط محاولة تهريب (14.400.000) قرص إمفيتامين مخدر، قادمة من لبنان.