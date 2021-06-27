شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تطلق حساب «اسأل الحج» للإجابة عن الاستفسارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلنت وزارة الحج والعمرة، إطلاق حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يُعنى بتلقي الاستفسارات المتعلقة بالحج. وقالت وزارة الحج، إن حساب “اسأل الحاج” مخصص للإجابة على الاستفسارات التالية: – إجراءات الحج.

– طريقة التسجيل.

– إصدار التصريح.

– إلغاء الحجوزات.

– البروتوكولات الصحية.

– السكن والإعاشة.

– النقل.

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