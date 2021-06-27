16 ألف دولار إكرامية من زبون طلب شطيرتي "هوت دوج".. اعرف القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ترك زبون مطعم في ولاية نيوهامشير الأمريكية إكرامية سخية للغاية مقدارها 16 ألف دولار، بعدما طلب شطيرتي نقانق "هوت دوج" مع بطاطا مقلية.



وفي بادئ الأمر، لم يلاحظ الندّل في مطعم "ستامبل إن بار آند جريل" المتواضع في مدينة لندنديري قيمة البقشيش التي أضافها الزبون على حسابه، وفق ما ذكرت قناة "دبليو ام يو ار" التلفزيونية المحلية.

وكانت قيمة الفاتورة 37,93 دولارا في مقابل شطيرتي "هوت دوج" مع صلصة حراقة وبطاطا مقلية ومشروبات. وقد أصبحت قيمتها مع الإكرامية السخية 16037,93 دولارا.

وقال رئيس المطعم مايك زاريلا إن الزبون توجه للعاملين في المكان مازحا لدى دفعه قيمة فاتورته بالبطاقة المصرفية "لا تنفقوا كل المبلغ دفعة واحدة".

وعلقت الموظفة على الصندوق في المطعم لدى رؤيتها قيمة الإكرامية "يا إلهي، هل أنت جاد في ما تفعله؟"، في بلد جرت العادة فيه أن يترك الزبائن ما بين 15 % و20 % من قيمة الفاتورة كإكرامية لطاقم الخدمة.

وبرر الزبون الذي لم تُكشف هويته هذه الخطوة قائلا "أريدكم أن تستفيدوا لأنكم تعملون بكدّ"، حسب زاريلا الذي أغلق مطعمه أشهر عدة خلال الجائحة.