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تايلاند تفرض قيودا جديدة لاحتواء أسوأ تفش لكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت تايلاند، الأحد، فرض قيود جديدة في العاصمة وأقاليم مجاورة في محاولة للتصدي لأسوأ تفش لفيروس في البلاد.

 

وذكرت وثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية أن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها لمدة 30 يوما ابتداء من يوم الإثنين، تشمل حظر تناول الطعام في المطاعم في العاصمة بانكوك وخمسة أقاليم مجاورة.

 

وقالت الوثيقة إنه يجب إغلاق مراكز التسوق في بانكوك والأقاليم الخمسة بحلول الساعة التاسعة مساء وسيتم حظر الحفلات أو الاحتفالات أو الأنشطة التي تنطوي على تجمع أكثر من 20 شخصا لنفس المدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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