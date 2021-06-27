غرق 10 يخوت في حريق بهونج كونج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شب حريق في مرسى للسفن في هونج كونج في الساعات الأولى من صباح الأحد، ما أدى إلى اشتعال النار في صهاريج وقود.



جاء ذلك أثناء مرورها بمحاذاة طابور من اليخوت المتوقفة، ما أدى إلى غرق ما لا يقل عن 10 قبل أن يقوم رجال الإطفاء بإطفاء الحريق.

وقالت السلطات في المركز المالي الآسيوي، إن النار اشتعلت فيما لا يقل عن 16 سفينة، بما في ذلك تلك التي غرقت، لكن لم تقع إصابات خطيرة.

وبدأ الحريق في المرسى بمنطقة أبردين بالمدينة الساعة 2.30 صباحا (1830 بتوقيت جرينتش يوم السبت) واستغرق إخماده أكثر من 6 ساعات.

وسمع دوي انفجارات صهاريج الوقود في لقطات مصورة قدمتها الحكومة لوكالة رويترز، مع تصاعد دخان كثيف ليغطي المرسى والأبراج المجاورة.

وذكرت محطة (آر.تي.إتش.كيه) العامة نقلا عن إدارة خدمات الإطفاء أنه تم إنقاذ نحو 35 شخصا من السفن.