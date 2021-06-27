تعرف على حالة الطقس اليوم في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر حالة الطقس، الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلًا.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلًا.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلًا.

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، معتدل ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتصل نسبة الرطوبة بالقاهرة الكبرى 70، وبالسواحل الشمالية 85، وبشمال الصعيد 30.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلًا.

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، معتدل ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

ويكون هناك نشاط على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.