شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. شديد الحرارة في السعودية والكويت ومغبر وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، عن تنبؤات الطقس لليوم الأحد الموافق 27 يونيو 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، ومغبرا وغائما جزئياً نهاراً في دولة الإمارات، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إن طقس اليوم الأحد شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يتسبب في إثارة الاتربة والغبار.

وعن حالة البحر الأحمر أشار إلى أن الرياح السطحية فيه شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين في الجزء الاوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج في الجزء الاوسط .

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأحد، مغبرا وغائما جزئياً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 16:29 والمد الثاني عند 02:21 والجزر الأول عند الساعة 09:18 والجزر الثاني عند الساعة 20:09 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 12:05 الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الاول عند الساعة 18:06 والجزر الثاني عند الساعة 05:59 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 46 30 70 10 دبــي 43 31 60 10 الشارقة 43 28 70 15 عجمان 43 30 75 15 أم القيوين 44 28 75 15 رأس الخيمة 42 29 75 15 الفجيرة 41 31 85 15 العين 44 32 50 10 ليوا 47 27 80 10 الرويس 43 26 80 15 السلع 43 27 80 15 دلما 42 30 85 20 طنب الكبرى 39 29 85 20 طنب الصغرى 39 29 85 20 أبو موسى 39 29 85 20 .

طقس الكويت

أشارت إدارة الأرصاد الجوية، في دولة الكويت، إن الطقس سيكون ليلًا حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى خفيفة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

وأوضح أن الطقس سيكون نهارًا شديد الحرارة والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

طقس البحرين

في البحرين أشارت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات إلى أن طقس المملكة اليوم ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ويكون حار خلال النهار ورطب أحيانا.

والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية إلى شرقية وتصل سرعتها خلال النهار من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.