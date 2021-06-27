شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك المركزي» يعلن فتح باب التوظيف في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلن البنك المركزي السعودي عن فتح باب التوظيف لبرنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية (Investment Immersion Program) من خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات المالية والمحاسبة والإحصاء والاقتصاد والهندسة، علماً بأن التقديم يبدأ من تاريخ 23 يونيو 2021م وحتى تاريخ 25 يوليو 2021م.

يهدف البرنامج إلى تنمية القدرات الاستثمارية، حيث يتضمن البرنامج التدريب النظري والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعدّدة منها تطوير الخبرات في الأسواق العالميّة وإدارة الاستثمارات والقدرات القيادية والتواصل الفعّال والتفكير الاستراتيجي.

وقد تم تصميم البرنامج بالتعاون مع كليّة وارتون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالميّة لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدّمة والخبرات العمليّة اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.

البرنامج يشمل دورة فنية متقدمة بكليّة وارتون في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدّة الأمريكية وبرنامج تدريب على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالميّة لتطوير القدرات المهنيّة والمهارات الشخصية، إضافةً إلى برنامج تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات، والعمل في إحدى المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار، إلى جانب برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية مع بنوك و شركات استثمار عالمية، وسيُمنح المشاركون في البرنامج مجموعة من المزايا الوظيفية الجاذبة.

متطلبات التقديم:

أن يكون سعودي الجنسية.

حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو الهندسة من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جداً فأعلى أو ما يعادله.

معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة. إجادة اللغة الإنجليزية.

ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 27 عاماً.

اجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية.

مزايا البرنامج:

سيحصل المتدرب على مزايا مالية وغير مالية:

وظيفة بدوام كامل براتب شهري.

تأمين طبي للأسرة والوالدين.

التطوير المهني المستمر.

للتقديم في البرنامج يرجى الضغط على الرابط التالي :هنا.