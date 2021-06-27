شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. طقس شديد الحرارة على الشرقية وسحب رعدية ممطرة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين في الجزء الاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

طقس حار

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، طقس حار نهارا ومعتدل في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

كما توقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان ورياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة والقصيم.