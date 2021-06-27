شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إرشادات لتحسين أداء الذاكرة.. اعرفها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت دراسة بريطانية عن تحفيز ذاكرة الإنسان، أن تحسين قدرة الذاكرة لا ترتبط بالمراحل الأولى من العمر.



وذكرت الدراسة التي نشرها موقع «ديلي ميل» البريطاني، عدة إرشادات لتحسين أداء الذاكرة وهي، عدم أداء مهمات عدة بوقت واحد، إذ يحتاج المخ 8 ثوان لتثبيت كل معلومة، وممارسة ألعاب الذكاء والحفظ والاسترجاع، وتعلم مهارات جديدة كالشطرنج وفنون الطبخ، واستخدام الذاكرة البصرية كونها أقوى من اللفظية والسمعية، علاوة على التخلي عن الفوضى وتجنب تشتيت الذهن، وممارسة التأمل والكتابة والتحدث مع النفس، والنوم الكافي والاهتمام بالطعام الصحي، وممارسة الرياضة، وأخيرا مضغ العلكة، إذ يزيد ضخ الدم للمخ ويبقي الذاكرة نشيطة وفعالة.