وجبة طعام شهيرة تقي من الإصابة بالسرطان.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية بالمعهد القومي للتغذية في مصر، عن وجبة طعام شهيرة تقي من الإصابة بالسرطان، موضحاً أن الكشري مع تميُّزه بطعمه اللذيذ فإنه يقلل معدلات الإصابة بهذا المرض الخبيث.



وقال نزيه، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة "دريم"، إن الكشري يتكون من عدد كبير من المواد الغذائية، مثل المكرونة، والشعرية، والأرز، والعدس، والحمص، والبصل، والصلصة، والزيت، والكمون، والثوم، والخل، مشيراً إلى أن لكل عنصر من هذه الأطعمة فائدة على الأقل للجسم.

وأضاف أن وجبة الكشري تحتوي على نسبة كبيرة من البقوليات مثل العدس والحمص، وهي من العناصر الغنية بمضادات الأكسدة والمواد المثبطة لنشاط الخلايا السرطانية، مؤكداً أن تناولها يُقلل من الإصابة بسرطان القولون خصوصاً.

وأوضح أن تناول الكشري يجعل البكتيريا الصديقة للإنسان تحوِّل ألياف البقول إلى أحماض "البيوتيريك" التي تحافظ على سلامة خلايا القولون، وتمنع تكاثر الخلايا المسرطنة وتدفعها إلى الانتحار المبرمج، وتقلل من الإصابة بسرطان الثدي.

وتابع: "يحتوى الكشري على العدس، وهو من المواد الغنية البروتين، وهو بديل رائع لتناول اللحوم، لذلك كان طبق الكشري من الأطباق البديلة للحم، كما يحتوي الكشري على العناصر اللازمة من البروتين، والألياف، والدهون، ويحتوي العدس على نسبة مرتفعة من الحديد، ما يجعله غذاء متكاملاً لعلاج الأنيميا أو الضعف العام، وتقوية الجهاز المناعي".