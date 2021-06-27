شكرا لقرائتكم خبر عن حملات في محافظات الأردن تحث على تلقي لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث محافظ إربد العمانية رضوان العتوم والحكام الإداريين ورؤساء اللجان البلدية ومؤسسات مجتمع مدني في المحافظة المواطنين إلى المبادرة والاسراع بتلقي مطعوم كورونا لدعم جهود مكافحة الوباء وصولا إلى صيف آمن.

وقال العتوم لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن نجاح جهود مكافحة الوباء تتطلب تضافر الجهود على المستويين الرسمي والشعبي لإنجاحها وفي مقدمتها تحصين المجتمع من خلال تلقي اللقاحات والاقبال عليها خصوصا من كبار السن باعتبارها خط الدفاع الاول للوقاية، إلى جانب الالتزام بقانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه والمتصلة بإجراءات الوقاية والسلامة العامة.

واضاف، إنه وبالرغم من وصول عدد الذين تلقوا جرعة واحدة من المطعوم الى 300 الف شخص على الأقل ونحو 85 الف شخص تلقوا جرعتين، إلا أن الطموح والأمل ما زال اكبر بزيادة الاقبال على تلقي المطعوم.

وأشار إلى أنه تم توجيه الحكام الإراديين في ألوية المحافظة التسعة على اطلاق حملات توعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والبلديات والفاعليات المجتمعية لحث المواطنين على الإقبال على التسجيل على المنصة وتلقي المطعوم.

الى ذلك انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي في المحافظة حملة مكثفة قادتها بلديات ومؤسسات مجتمع مدني وناشطون تحث على تلقي المطعوم لدعم وإنجاح الجهود الرامية الى مكافحة الوباء وعودة الحياة الى طبيعتها.

وأمس السبت أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 8 وفيات و273 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9718 والإصابات 749319.