التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة وصاروخ باليستي أطلقا تجاه خميس مشيط

دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف في بيان، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

وبعدها بأقل من ساعة، أعلن التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون تجاه خميس مشيط.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أكد التحالف تدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه المملكة.

ولم يصدر أي تعليق من "أنصار الله" بشأن الهجوم.

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.