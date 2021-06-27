شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يقضي على عناصر حوثية في محافظة الضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل وجُرح عدد من عناصر الحوثي، اليوم السبت بنيران قوات الجيش اليمني، غرب مديرية قعطبة، في محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)أن ذلك جاء أثناء محاولة مجموعات من عناصر المليشيا الحوثية، التسلل باتجاه مواقع في قطاعي الفاخر والجب غرب مديرية قعطبة، إلا إن قوات الجيش أحبطت تلك المحاولة.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيا، فيما لاذ من بقي بالفرار، باتجاه منطقة بيت الشرجي وسوق الليل.