شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حالات وفاة وإصابات في تصادم مروع بالدوادمي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت محافظة الدوادمي غرب الرياض، أمس السبت، حادث تصادم مروع أسفر عن وقوع حالات وفاة وعدد من الإصابات.
وفي التفاصل، أظهر مقطع فيديو متداول تصادم مركبة من نوع جيب بسيارة أخرى مما تسبب في أضرار كبيرة في السيارتين ووقوع عدد من الضحايا.
كما أسفر حادث التصادم عن وقوع حالات وفاة، رحمهم الله، وإصابة آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
يذكر أن خبراء قيادة السيارات يحذرون من خطورة التهور والقيادة بسرعة جنونية، كما ينصحون الجميع بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات والمناطق السكنية.
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