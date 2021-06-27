شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الشمالية» تحدد مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت جامعة الحدود الشمالية، مواعيد استقبال طلبات القبول الإلكتروني في برامج البكالوريوس وبرامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة، للعام الدراسي 1443هـ.
وأوضحت الجامعة، عبر حسابها في “تويتر”، أن التسجيل واستقبال الطلبات يبدأ يوم الثلاثاء 17/12/1442هـ، ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 25/12/1442هـ.
ونشرت جامعة الحدود الشمالية تفاصيل مواعيد استقبال طلبات القبول الإلكتروني في برامج البكالوريوس وبرامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة، وكذلك مواعيد إعلان النتائج كما يلي:
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