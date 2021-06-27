شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أبرز القضايا التي سيناقشها متحدثا «الصحة» و«الداخلية» خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يتناول المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم الأحد أخر مستجدات كورونا والمؤشرات الوبائية والأوضاع العالمية للفيروس، ومستجدات اللقاح.

كما سيكشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، في المؤتمر، تحديثات لائحة مخالفات الحد من التجمعات والحجر الصحي المؤسسي.

وسيتناول أيضاً التحديثات الأمنية وإحصائية عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية لكورونا.