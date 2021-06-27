طريقة سهلة لتنظيم وفلترة جميع ملفات الحاسب الآلي (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يحتاج مستخدمي أجهزة الحاسب الآلي الوصول للملفات بكل سهولة وفي أسرع وقت، وذلك لإنجاز المهام المطلوبة بالسرعة والدقة المطلوبة. وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة سهلة لتنفيذ هذه المهمة بكل يسر وسهولة. وقال الحمادي: “في جهازك الكمبيوتر؛ يمكنك الوصول إلى الملفات التي تحتاجها بشكل أسرع بعمل فلترة سريعة للحجم أو تاريخ الإنشاء أو التعديل وغيره من الفلاتر، وذلك فقط عبر كتابة كلمة الفلتر ثم نقطتين رأسيتين، مثل “التاريخ:” أو “الحجم:” وغيرها.

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