الرئيس اليمني يغادر السعودية إلى الولايات المتحدة في رحلة علاجية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة -سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، أن "الرئيس هادي توجه من العاصمة السعودية الرياض، مقر إقامته المؤقت، إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصاته الطبية الدورية المعتادة".

ومنذ العام 2011 يعاني هادي من مشكلة في القلب، تدفعه لإجراء فحوصات سنوية في الولايات المتحدة.

ويتخذ الرئيس اليمني من الرياض مقرا مؤقتا لممارسة المهام عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات مطلع 2015، وإحكام المجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس/آب 2019 قبضته على مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد في مارس/مارس 2015.