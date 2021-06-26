شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الرياض» تحدد فترة استقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض موعد استقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ.

وأوضحت الأمانة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “ابتداءً من يوم غد الأحد 17 ذو القعدة، نبدأ باستقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ، وينتهي يوم 30 ذو القعدة”.

وأوضحت الأمانة أن الهدف من التصاريح الإلكترونية ما يلي:

• توفير خيارات متعددة أمام السكان لذبح الأضاحي

• تقليل الازدحام من خلال توزيع مواقع الذبح في المدينة

• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للسكان خلال موسم عيد الأضحى.