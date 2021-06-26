شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. شديد الحرارة ورياح نشطة وسماء غائمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد بمشيئة الله، طقسا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

كما توقع المركز، أن تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وتشمل الحالة الجوية كذلك، نشاطاً في الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

أما عن درجات الحرارة فتسجَّل أعلى درجة حرارة في الأحساء بـ 47 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 15 درجة كأقل درجة حرارة، بمشيئة الله.