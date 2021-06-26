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عودة الاحتجاجات إلى شوارع لبنان بعد ارتفاع قياسي جديد لسعر صرف الدولار

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دبي - محمود عبدالرازق - وأقدم محتجون غاضبون في طرابلس شمالي لبنان على اقتحام مصرف لبنان وسرايا طرابلس، وعلى الفور استقدم الجيش اللبناني تعزيزات إلى المنطقة لمنعهم من الدخول إلى المصرف. 

© AP Photo / Uncredited

وتوجه عدد من المتظاهرين إلى منازل ومكاتب السياسيين في طرابلس، مرددين هتافات منددة بالمسؤولين. فيما أطلق مناصرو النائب محمد كبارة، النار على المحتجين أمام منزله ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. 

وفي بيروت، قطع محتجون​ ساحة الشهداء​ وتقاطع ​برج الغزال​ باتجاه ​الحمرا​. وفي البقاع، تم قطع طريق تعلبايا وسعدنايل وشتورا وطريق ضهر البيدر. وفي الجنوب قطع عدد من الشبان عددا من الطرق في صيدا وصور. 

وينعكس الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار على أسعار السلع والمواد الغذائية، الأمر الذي دفع أصحاب المتاجر والصيدليات إلى إقفال أبوابهم في عدد من المناطق اللبنانية. 

وتحت شعار "بكفي هلقد" يوجه ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للاعتصام مساء الغد الأحد، في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، للاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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