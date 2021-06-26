إيران لأمريكا: لن نتفاوض إلى ما لا نهاية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر سعيد خطيب زاده تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن بلاده لن تتفاوض إلى ما لا نهاية، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق هو أمر ممكن وليس صعبا أو مستحيلا.

ويرى المسؤول الإيراني أنه على الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ قرارات صعبة ومسؤولة تقضي بالتخلي عن الإرث الفاشل للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأكد سعيد خطيب زاده أن إيران كانت وتظل الجانب أو الطرف الأكثر فاعلية ونشاطا في مباحثات الاتفاق النووي التي تعقد في فيينا، معتبرا أنه بالإمكان عقد اتفاق في وقت قريب.

في السياق نفسه، أكدت إيران، أمس الجمعة، التزام بلادها بالاتفاق النووي، داعية الولايات المتحدة للعودة إليه، وذلك ردا على الموقف الفرنسي والأمريكي بأنهما ينتظران قرار إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي.

وجاء في نص بيان وزارة الخارجية الإيرانية: "طهران لم تغادر الاتفاق حتى تعود إليه، بل على الولايات المتحدة اتخاذ القرار والعودة إلى الاتفاق ورفع عقوباتها غير القانونية".

يشار إلى أن انطلاق الجولة الأولى لتلك المباحثات قد عقدت افتراضيا، عبر الإنترنت، في وقت عقدت الاجتماعات اللاحقة في العاصمة النمساوية، بمشاركة ممثلين عن البلدان الموقعة على الاتفاق، وشاركت الولايات المتحدة، بشكل غير مباشر، في هذه الاجتماعات.