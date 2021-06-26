التحالف العربي يعلن تدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Hani Mohammed

القاهرة- سبوتنيك. وذكر تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، أن "التحالف دمر طائرتين مُسيرتين مفخختين أطلقتهما الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية ".

واتهم التحالف جماعة "أنصار الله"، بـ "الاستمرار في استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدا "اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

ولم يصدر أي تعليق من "أنصار الله" بشأن الهجوم الذي يأتي غداة عملية استهداف مماثلة تبنتها الجماعة بطائرة من نوع "قاصف 2 كي" على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، جنوب غربي السعودية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.