الكلية التقنية بالطائف تعلن مواعيد التقديم في برنامج الدبلوم الصباحي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف مواعيد التقديم للالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1443 وذلك في تخصصات ( الإلكترونيات – القوى الكهربائية – الشبكات – الدعم الفني – الإنتاج – المحركات – العمارة – المدني – المساحة – الإدارة المكتبية – المحاسبة – التسويق). وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً من يوم غدٍ وحتى يوم الأربعاء 1442/11/27 عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتديب التقني والمهني (هنا الرابط).

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