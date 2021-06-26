شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن العميد الركن تركي المالكي، تمكن قوات التحالف منتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية. وكانت قناة “الإخبارية” نشرت إحصائية بأعداد الانتهاكات لميلشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة الماضية. وأوضحت أن إجمالي انتهاكات ميلشيا الحوثي، فيما يتعلق بالصواريخ البالستية بلغت 372 صاروخاً. وأضافت أن إجمالي الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقتها المليشيا نحو المملكة بلغت، 659 طائرة، وقامت بإرسال 75 زورق مفخخ. وأكدت أن إجمالي انتهاكات الحوثي فيما يتعلق بالألغام البحرية بلغت 205 لغم بحري، و96292 مقذوف. فيما بلغت انتهاكات ميلشيا الحوثي بشأن وقف إطلاق النار بالحديدة 30527.

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