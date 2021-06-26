شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى للمقيمين بالسعودية.. 3 فئات مستثناة من شرط الجنسية للحصول على معاش الضمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استثنت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعى السعودى، التى وافق عليها أحمد الراجحى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثلاث فئات من شرط الجنسية، للحصول على المعاش. وفق ما أوردت صحيفة "أم القرى" السعودية.

تمثلت الفئات فى زوجة السعودى، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وذلك بشرط تحقق إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة فى المملكة، وأن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الحالة، وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية.

أما الفئة الثانية، فتمثلت فى أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودى، وذلك بشرط تحقق إقامتهم إقامة دائمة فى المملكة، وثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودى بموجب مستند رسمى، وأن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول.

وثالث هذه الفئات، الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط تحقق أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الإعاقة.

ووفقا للائحة التى يتم العمل بها بدءا من تاريخ نشرها، أمس، يستفيد من المعاش السعودى المقيم إقامة دائمة فى المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد فى حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة، أو منفصلة خلال العام السابق لتاريخ صرف المعاش.

واحتسبت اللائحة، قيمة الأصول القابلة للتسييل ضمن الدخل الشهرى باعتبارها دخلا غير مكتسب "الدخل المستمد من مصادر - غير العمل أو النشاط التجارى المسجل - مثل الممتلكات وعوائدها والإعانات الاجتماعية أو الحكومية التى يحصل عليها المستقل أو أفراد الأسرة"، وذلك عن طريق تقسيم إجمالى قيمة الأصل على مدة 12 شهرا.