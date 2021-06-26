شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن مقتل 3 بينهم طفلة فى انفجار عبوة ناسفة بعفرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 3 أشخاص بينهم طفلة وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة فى محيط مدينة عفرين فى ريف حلب الشمالى بسوريا.

وذكر التلفزيون السورى أن العبوة انفجرت بسيارة قرب محطة محروقات على الطريق الرئيسى بين حلب وعفرين، وعلى المدخل الشرقى للمدينة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفلة، وإصابة آخرين، دون التطرق لمزيد من التفاصيل عن التفجير .

يذكر أن المدينة شهدت فى الثامن من الشهر الجارى انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة فى حى المحمودية وسط المدينة.