تونس تعلن تطعيم مليون و705 آلاف و657 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة التونسية، أن مليونا و705 آلاف و657 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ(105) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة - في بيان على الصفحة الرسمية اليوم /السبت/ - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الجمعة بالجرعة الأولى بلغ 19 ألفا و918 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية، مضيفة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 476 ألفا و13 شخصا .



وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة (إيفاكس) التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونين و737 ألفا و37 شخصا.



وجددت الوزارة دعوتها للراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة (إيفاكس).