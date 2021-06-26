شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: لا يمكن تغيير الباقة بعد الدفع والحل بالإلغاء والحجز مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه فى حال نفاد المقاعد لجميع الحملات الموجودة فى المدينة التى يقطنها من تم ترشيحه لأداء مناسك الحج هذا العام، فبإمكانه تغيير مدينة الإقامة للتمكن من الحجز، واختيار باقة من مدينة أخرى. وفق عكاظ.

وفيما يخص تسجيل المَحرَم للمرأة، كشفت الوزارة أن بياناته تتم إضافتها مرتين، مرة كمَحرَم ومرة كمرافق، وتكون المرأة هى الحاج الرئيسى، مؤكدة أنه فى هذه المرحلة يمكن إضافة مرافق واحد فقط، كما أنه لا يمكن إضافة مرافق بعد إتمام الحجز.

وأشارت «الحج والعمرة» إلى أنه فى حال رغبة المؤهل تغيير الفئة بعد إتمام الحجز ودفع الرسوم، فإن التعديل غير ممكن، ولكن بإمكانه الإلغاء ثم الحجز مرة أخرى حسب الإمكانية المتاحة على البوابة الإلكترونية.

وأوضحت أنه فى ما يخص التنقل من أى مدينة إلى مكة المكرمة، فيتم التواصل مع شركة الحج للاستفسار حول ذلك.

وعلى صعيد متصل، كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أنه عند صدور تصريح الحج سيُطلب من المرشح استكمال التطعيم بجرعتين، إذ ستصل إليه رسالة نصية تفيده بالتوجه إلى أحد المراكز فى منطقة سكنه لتلقى الجرعة الثانية من اللقاح، لأنها إلزامية لأداء الحج. وفق قناة الإخبارية السعودية.

وأكد أن الرسائل التى تلقاها المؤهلون للحج هى رسائل للترشيح وإمكانية الحج، ولا تعدّ قبولا نهائيا إلا بعد توفر الاشتراطات المطلوبة وتحقق المعايير المحددة وتوفر أماكن متاحة حسب ما هو مطلوب وحسب الفئات العمرية المحددة.