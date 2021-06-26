شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن القبض على إرهابيين فى جبال الهروج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى اللواء خالد المحجوب، اليوم السبت، القبض على إرهابيين فى الجنوب بجبال الهروج بالجنوب الليبى .

ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية، عن المحجوب قوله فى تدوينة له بموقع "فيسبوك" إن القوات المسلحة الليبية تواصل عملياتها العسكرية للقضاء على الإرهاب حيث ألقت القبض على مزيد من الإرهابيين فى الجنوب بجبال الهروج الوعرة التى يحاول عناصر تنظيمات التطرف الاختباء فيها والانطلاق منها لممارسة نشاطهم الإرهابى ومحاولة زعزعة الأمن.