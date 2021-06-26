شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة لدى موسكو للمواطنين بشأن المطاعم والمقاهي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت سفارة المملكة لدى العاصمة الروسية موسكو، تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمين والراغبين في السفر إلى موسكو.
وأكدت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أنه اعتبارًا من تاريخ 28 يونيو لن يُسمح الدخول لمطاعم ومقاهي موسكو إلا للمحصنين أو المتعافين الذين مضى على إصابتهم أقل من ٦ أشهر أو اختبار سلبي(PCR) لايزيد عن ٣ أيام.
ولفتت السفارة إلى ضرورة إبراز ذلك برمز (QR) والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع الخدمات لحكومة موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه مهم من سفارة المملكة لدى موسكو للمواطنين بشأن المطاعم والمقاهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.