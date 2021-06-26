شكرا لقرائتكم خبر عن امتهنوا سرقة الصيدليات.. «شرطة الرياض» تطيح بـ6 مواطنين ومقيم ارتكبوا 58 جريمة سطو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (6) مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا (58) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي خلال الأشهر الأربعة الماضية بمنطقتي الرياض وجازان، تمثلت في سرقة الصيدليات، والاستيلاء على مبالغ مالية وعقاقير خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (831,734) ريالا. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر امتهنوا سرقة الصيدليات.. «شرطة الرياض» تطيح بـ6 مواطنين ومقيم ارتكبوا 58 جريمة سطو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.