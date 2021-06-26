شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تكشف تفاصيل ضبط شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من لبنان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف متحدث مديرية مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، النقيب محمد النجيدي، أنه تم إحباط مخطط لإحدى الشبكات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة للمملكة.

وقال النجيدي في مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية” مساء اليوم أن الكمية المضبوطة عبارة 14 مليون و400 ألف من الحبوب المخدرة، موضحاً أنه تم ضبط الشحنة بالتنسيق مع الجمارك بميناء جدة الإسلامي.

وأشار إلى أن الشحنة كانت مخبأة في ألواح حديدية وكانت قادمة من لبنان وتم القبض على المتورط في تهريبها وهو مواطن، وجاري استكمال ملاحقة عناصر تلك الشبكة.