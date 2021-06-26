وفد إسرائيلي يزور القاهرة للتباحث بشأن قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "سوا" عن القناة 12 العبرية، أن الوفد سيناقش تبعات إعادة إعمار قطاع غزة والمفاوضات غير المباشرة مع حركة "حماس" حول أسرى إسرائيليين، كما سيناقش الوفد القضايا العالقة حول الأوضاع الأخيرة في القطاع.

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وكان من المفترض بدء مفاوضات لمناقشة صفقة تبادل الأسرى لكنها باءت جميعها بالفشل، بسبب إصرار إسرائيل على رغبتها في ربط إعادة إعمار غزة بصفقة الأسرى، ما اضطر مصر إلى تجميد موضوع تبادل الأسرى بعد يومين من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، حسبما صرحت به مصادر مصرية للقناة.

وفي وقت سابق، أبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، مسؤولين أمريكيين بأن هناك احتمالا كبيرا لاندلاع مواجهة جديدة مع الفصائل الفلسطينية في بقطاع غزة قريبا.

وقال كوخافي خلال لقاء جمعه في واشنطن بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن هناك "احتمالا معقولا" لاندلاع جولة قتال جديدة في غزة.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن كوخافي استعرض مع سوليفان "الدروس المستفادة من العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة والصعوبات التي تعترض عملية التسوية في ظل فشل المحادثات بين مصر وحماس".