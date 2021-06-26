السعودية تحبط محاولة لتهريب ملايين الأقراص المخدرة القادمة من لبنان.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وزارة الداخلية السعودية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أن هيئة مكافحة المخدرات تمكنت من إحباط محاولة تهريب (14.400.000) قرص إمفيتامين مخدر، قادمة من لبنان.

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة السعودية لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن قواته الشرطية تمكنت بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، من إحباط تهريب هذه الكمية الكبيرة من الأقراص المخدرة قبل دخولها البلاد.

وأكد الرائد محمد النجيدي أن هذه الكمية من الأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان، مشيرا إلى أنه تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض، بعد ثبوت مشاركته في محاولة تهريبها.

وأشار النجيدي إلى أنه تم إيقاف المواطن المقبوض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية الأولية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.